Почти половина работ по строительству нового складского корпуса уже выполнена в Солнечногорске

В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, инженерных сетей и фасадов, помещения готовят к внутренней отделке. В строительстве задействовано сорок пять человек и три единицы техники. Согласно проекту, здесь разместятся склады и офис торгового дома «Дмитрогорский продукт». На первом этаже будет склад готовой продукции со стеллажами, зоны комплектации и отгрузки, а также склады для замороженных продуктов, упаковок и поддонов.

Примечательно, что завершение строительства запланировано на 2025 год. А с вводом здания в эксплуатацию будет создано почти шестьсот сорок рабочих мест для жителей поселка и соседних населенных пунктов.