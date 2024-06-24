Почти половина работ по строительству нового складского корпуса уже выполнена в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства административно-складского корпуса в поселке городского типа Ржавки в Солнечногорском городском округе.
В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, инженерных сетей и фасадов, помещения готовят к внутренней отделке. В строительстве задействовано сорок пять человек и три единицы техники. Согласно проекту, здесь разместятся склады и офис торгового дома «Дмитрогорский продукт». На первом этаже будет склад готовой продукции со стеллажами, зоны комплектации и отгрузки, а также склады для замороженных продуктов, упаковок и поддонов.
Примечательно, что завершение строительства запланировано на 2025 год. А с вводом здания в эксплуатацию будет создано почти шестьсот сорок рабочих мест для жителей поселка и соседних населенных пунктов.