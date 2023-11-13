Почти половина жителей США считают политику Байдена вредоносной для страны

Газета Financial Times совместно со Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане провела соцопрос, в котором предложила респондентам оценить, как повлияло президентство Байдена на экономику США. 33% участников опроса считают, что экономике за последние годы нанесен сильный вред. Еще 15% утверждают, что вред был причинен отчасти. Таким образом, почти половина опрошенных утверждает, что администрация нынешнего лидера ухудшила экономическое положение Америки.

Чуть меньшее число респондентов несогласно с такой точкой зрения. 26% опрошенных говорят, что политика Байдена скорее помогла, чем навредила. 21% тех, у кого спрашивали их мнение, заявили о неизменности ситуации в экономике. При этом 52% из всех тех, кто поучаствовал в соцопросе, заявили, что им ничего не известно о каких-либо действиях главы Белого дома для стабилизации экономического положения.