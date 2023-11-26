Почти в два раза выросли инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна»

Особая экономическая зона «Дубна» входит в число самых успешных в стране. И цифры – прямое доказательство этой успешности. За 9 месяцев 2023 года инвестиции резидентов ОЭЗ выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигли 8,6 млрд рублей.

Динамично работавшая и раньше, с внедрением санкций со стороны западных стран ОЭЗ «Дубна» только нарастила свои мощности. Сейчас компании, работающие на ее территории, активно работают над разработкой и выпуском импортозамещающей продукции. Резиденты выводят инновационные продукты на отечественный рынок и импортируют их в дружественные страны.

Как рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, наиболее крупные инвестиции вкладывают так называемые якорные предприятия.

«Наибольший объем инвестиций осуществлен якорными компаниями «Ядро Фаб Дубна», «ЭНКОР» и «ПСК Фарма». Кроме того, мы среди всех ОЭЗ по-прежнему остаемся одними из лидеров по количеству созданных резидентами рабочих мест. На современных предприятиях двух площадок за 9 месяцев появилось 1392 новых рабочих места. Это в два раза больше, чем в 2022 году», - подчеркнул он.

Выросла в этом году и выручка резидентов. В 2023-м она достигла 41 млрд руб., что на 75% больше, чем за 9 месяцев 2022 года. Выросли и отчисляемые налоги до 3,8 млрд рублей. В том числе в консолидированный бюджет региона поступило 1,2 млрд руб.

Напомним, сейчас в ОЭЗ работает 165 инвесторов, 9 из них с иностранным участием или капиталом.