Почти вдвое больше за смену: названы регионы с самым быстрым ростом оплаты за подработку

За год оплата за смену в ряде российских регионов выросла почти вдвое, что свидетельствует о беспрецедентном дефиците линейного персонала. Как рассказали в сервисе «Авито Подработка», сильнее всего в стране за год выросли предлагаемые вознаграждения для рабочих и линейных специалистов в Кировской и Самарской областях — на 77% в третьем квартале 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

Если пересчитать эти показатели, год назад за смену в Кировской области предлагали около трех тысяч рублей, а в Самарской — около 2,8 тыс. Сегодня же в Кировской области средний чек за выход достиг 5 339 рублей, в Самарской — 5 004 рубля. В Кировской области быстрее всего росли предложения в ритейле (плюс 67%) и складской логистике (плюс 52%), а разнорабочим стали предлагать на 26% больше, чем годом ранее. В Самарской области лидеры по динамике — пищевая промышленность (плюс 69%), ритейл (плюс 32%) и общепит (плюс 11%), а среди конкретных профессий выделяются работники торгового зала (плюс 47%) и сотрудники склада (плюс 19%).

В Новосибирской области вознаграждения выросли на 76%, достигнув 5 296 рублей за смену. Здесь быстрее всего растут предложения в пищевой промышленности (плюс 57%), ритейле (плюс 51%) и складской логистике (плюс 47%), а среди профессий — работники торгового зала (плюс 53%) и сотрудники склада (плюс 50%). В семерку регионов с самым агрессивным ростом также вошли Омская область (плюс 75%, 5 115 рублей), Краснодарский край (плюс 75%, 5 035 рублей), Тульская область (плюс 75%, 4 822 рубля) и Тверская область (плюс 74%, 4 968 рублей).

Важно понимать, что речь идет именно о предложениях заказчиков на платформе, а не о фактических выплатах — исполнители могут заработать и больше, поскольку итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены. При этом в ряде регионов растет не только ставка, но и само число предложений о подработке: в Краснодарском крае за год оно выросло в 2,4 раза (плюс 136%), в Омской области — на 91%, в Новосибирской — на 75%, а в Самарской — на 66%.2 источника

Как отмечает директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков, для исполнителей сегодня важны не только размер вознаграждения, но и доступность задач, а также возможность гибко совмещать их с другими делами. Данные сентябрьского опроса подтверждают этот запрос: 25% респондентов ищут предложения без требований к опыту, а 24% хотят самостоятельно выбирать дату выхода на смену.

Последствия этого взрывного роста ощутимы прежде всего для регионального рынка труда. Конкуренция за линейный персонал заставляет заказчиков поднимать ставки до небес, фактически обеляя сектор временной занятости. Для самих исполнителей подработка становится все более привлекательным и гибким источником дохода, который зачастую начинает конкурировать по уровню оплаты с полноценным штатным трудоустройством.

Ранее сообщалось, кого будут искать работодатели к 2030 году.