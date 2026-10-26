Специалист Бондарь назвал вещи, которые нельзя оставлять на балконе

Специалист Бондарь назвал предметы, которые нельзя хранить на морозе

Общество

С наступлением холодов с незастекленного и неотапливаемого балкона нужно убрать консервы и ряд других предметов. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам эксперта, помимо консервов, с балкона лучше переместить электронику, строительные смеси и пластиковую мебель. Хранение на морозе рискует обернуться повреждением имущества владельца и соседей. Консервы могут лопнуть, а содержимое — попасть на балкон ниже, повредив отделку или вещи. Электроника часто портится на холоде. Пластиковая мебель становится хрупкой и трескается. А водоэмульсионная краска, клей и грунтовка расслаиваются и теряют свойства.

Таким образом, балкон — не лучшее место для зимнего хранения. И если не хотите потом разбираться с последствиями, лучше заранее освободить его от этих предметов.

Ранее ремонтник Фроловский назвал дорогие ошибки при установке холодильника.

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