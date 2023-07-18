Почти восемь тысяч квадратных метров складских помещений реконструировали в Мытищах

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверяют готовность всех работ по реконструкции комплекса зданий в деревне Красная Горка в городском округе Мытищи.

Напоминаем, что застройщик ООО «Выбор» начал производить работы на данном объекте в конце мая этого года. В настоящее время подготавливают документы для составления заключения о соответствии проектной документации. Ожидается, что здание будет сдаваться в аренду.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.