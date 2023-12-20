Почти восемь тысяч неиспользуемых объектов недвижимости и участков земли выявили в Подмосковье

Почти восемь тысяч объектов неиспользуемой недвижимости и земельных участков выявили в Подмосковье с мая этого года, сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Всего за это время в округах региона было обследовано почти тридцать восемь тысяч объектов, уточнили в ведомстве. Инвентаризацию провели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Лидерами по самообследованию стали Богородский округ, Талдом, Щелково, Серпухов и Руза.

Как подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, выявленные неиспользуемые объекты недвижимости и земельные участки теперь предстоит вовлечь в хозяйственный оборот.

«Работа проведена большая. И как итог — 7,9 тысячи объектов. Из них 4,3 тысячи — земля и 3,6 тысячи — объекты капитального строительства. По каждому из них необходимо сформировать дорожные карты по вовлечению, чтобы понять, для каких целей, и под какой бизнес можно использовать», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустили новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье».