Почти восемь тысяч «квадратов» складских помещений появится в подмосковном Подольске

Склад для хранения чая возведут в деревне Яковлево городского округа Подольск. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что компания «Сподумен» уже получила соответствующее разрешение на строительство объекта, в которое планирует инвестировать порядка двухсот пятидесяти миллионов рублей.

Ожидается, что в специальных помещениях чайное сырье после тщательной проверки будут купажировать и упаковывать для дальнейшей транспортировки. Строительство склада начнется уже в следующем году. В муниципалитете будет создано пятнадцать рабочих мест.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления земельного участка.