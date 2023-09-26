Под урожай 2024 года в Клину планируется посеять 1 227 га озимых культур

В подмосковном Клину под урожай на 2024 год готовят к посеву более тысячи гектар озимых зерновых культур. Об этом рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Это количество на три сотни гектар превышает уровень прошлого года. На текущий момент посев озимых зерновых выполнен на 75%. Все работы, запланированные на 2023 год, будут завершены к середине октября. Отмечается, что нет никаких оснований сомневаться в выполнении плана в срок.

Посевом занимаются крупные агрохолдинги и сельхозпредприятия. Ряд из них уже выполнили и даже перевыполнили план. Среди них ООО «Раздолье», «Агрофирма «Елгозинское» и ИП Анискин Н.В

Контроль за посевом в регионе осуществляется даже из космоса. Кроме того были разработаны мобильные приложения и цифровые платформы для мониторинга земель и оценки рисков.