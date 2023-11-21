Поддержка Киева постепенно ведет немецкую экономику к краху

Немецкий Конституционный суд постановил, что средства, которые выделены на борьбу с коронавирусом, нельзя перенаправить на иные цели. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что таким образом в бюджете Германии на следующий год не хватит 60 млрд евро, которые «осядут» в этом «фонде».

Добавляется, что в итоге средства станут брать у простых граждан. Так, вернут НДС на продукты с 7% до 19%, это даст возможность выручить чуть менее 3,5 млрд евро. В результате тысячи ресторанов и кафе могут закрыться, тем самым лишив многих людей рабочих мест.

Уточняется, что также сократят некоторые виды льгот, откажут в субсидиях энергетическим компаниям, оставят без модернизации железные дороги. Все это в итоге приведет к ускорению бегства капитала из Германии.