Поддержка предпринимательства останется одним из приоритетов бюджетной политики Подмосковья в 2024 году
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Более 13 миллиардов рублей предусмотрели на госпрограмму предпринимательства в проекте бюджета Подмосковья на следующий год, сообщили в Мособлдуме.
«В 2023 году на это было выделено порядка девяти миллиардов рублей, а в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено более 13 миллиардов рублей», – рассказал председатель парламента области Игорь Брынцалов.
Он отметил, что в числе ключевых задач — поддержка промышленных предприятий и инвесторов, реализующих проекты в сфере импортозамещения, а также развитие индустриальных парков и ОЭЗ, увеличение рабочих мест.
Более десяти миллиардов планируется направить на поддержку инвестиционной привлекательности Подмосковья.
Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в области.