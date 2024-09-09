Подготовительные работы по запуску нового косметического завода ведутся в Солнечногорске

Компания «Миксит» завершает подготовительные работы для запуска производственно-складского комплекса в городском округе Солнечногорск, где компания планирует запустить производство всех видов уходовой косметики. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На текущий момент на предприятии ведется работа с оборудованием: установка, монтаж и пусконаладка. Новый комплекс площадью в четыре тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. На сегодняшний день инвестиции в строительство и запуск предприятия оцениваются в 1,4 млрд рублей.

На новом заводе в Солнечногорске установят современную систему непрерывного производства, в которую будет входить более десяти высокотехнологичных линий: бытовой химии, пеномоющих средств и уходовой косметики.