Подготовительные работы по запуску нового косметического завода ведутся в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Компания «Миксит» завершает подготовительные работы для запуска производственно-складского комплекса в городском округе Солнечногорск, где компания планирует запустить производство всех видов уходовой косметики. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На текущий момент на предприятии ведется работа с оборудованием: установка, монтаж и пусконаладка. Новый комплекс площадью в четыре тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. На сегодняшний день инвестиции в строительство и запуск предприятия оцениваются в 1,4 млрд рублей.
На новом заводе в Солнечногорске установят современную систему непрерывного производства, в которую будет входить более десяти высокотехнологичных линий: бытовой химии, пеномоющих средств и уходовой косметики.
«Сейчас спрос на нашу продукцию превышает наши возможности по ее выпуску, и поэтому новое производство с передовыми технологиями — идеальная возможность для быстрого реагирования на ситуацию на рынке. В наших планах — увеличить объем выпускаемой продукции в три раза за счет запуска нового производственного комплекса», — говорит основатель компании «Миксит» Олег Пай.