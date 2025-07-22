Подготовка к уборке урожая в Кашире: обширные посевные площади

В городском округе Кашира сельское хозяйство демонстрирует высокую активность, с приближением времени сбора урожая, намеченного на конец июля, фермеры активно завершают подготовительные работы.

На сельскохозяйственные угодья округа было засеяно значительное количество земли – 19 658 гектар, что подчеркивает заинтересованность местных производителей в успешном сельскохозяйственном сезоне.

Структура посевных площадей выглядит следующим образом:

Озимые зерновые – 4 886 гектар;

Яровые зерновые и зернобобовые – 8 540 гектар;

Масличные культуры – 5 569 гектар;

Картофель – 316 гектар;

Овощи открытого грунта – 57,5 гектар;

Кормовые культуры – 90 гектар.

Особое внимание уделяется возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, не эксплуатировавшихся на протяжении более пяти лет. В прошлом году удалось вернуть в использование 1 078 гектар, а в текущем – 610,99 гектар. В планах на этот год – вовлечение в оборот еще 315 гектар, и на данный момент уже освоено 107 гектар, что составляет около 34% от запланированного объема.

На территории округа выращиваются разнообразные культуры, включая пшеницу, ячмень, горох, рапс, сою и лен. Сельскохозяйственное производство округа поддерживается рядом агропромышленных предприятий, которые вносят значительный вклад в развитие отрасли и подготовку к богатому урожаю.

Эти производители играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности округа и гарантируют успешный сбор урожая.