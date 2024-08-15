Подмосковье было признано лучшим экспортером ЦФО

Подмосковье было признано лучшим экспортером Центрального федерального округа. Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, регион занял 22 призовых места на премии «Экспортер года» в ЦФО.

«Это с отрывом первое место среди всех регионов округа, у второго места — 11 победителей», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Подмосковье стало лидером и среди регионов, занявших первые места в разных номинациях. Так, область заняла первые места сразу в шести номинациях.

Победители премии в ЦФО будут представлять регион и округ на всероссийском этапе. Он состоится в конце года.