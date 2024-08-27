Подмосковье экспортировало более 46 тысяч тонн безалкогольных напитков за пять месяцев
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Сорок шесть с половиной тысяч тонн безалкогольных напитков экспортировало Подмосковье за пять месяцев текущего года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основные направления экспорта — Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Так, за указанный период в Казахстан экспортировали 26,4 тысячи тонн, в Белоруссию — 11,3 тысячи тонн, в Узбекистан — тысячу тонн продукции.
Крупнейшие в Подмосковье предприятия, выпускающие соки, воду и газировку, расположены в Черноголовке, Щелково, Люберцах и Дмитрове.