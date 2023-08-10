Подмосковье готовится к участию в выставке «Россия» на ВДНХ

Подмосковье готовится к участию в международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие пройдет на территории ВДНХ. Его открытие запланировано на начало ноября.

На выставке свои экспозиции представят все субъекты РФ, а также представители зарубежных стран, общественные организации, корпорации.

Подмосковье подготовит необычный стенд. Гостям представят три двери, через которые можно будет попасть в различные локации, связанные с лучшими достижениям региона.

Также в рамках подмосковной экспозиции представят уличную инсталляцию картины «Девушка с персиками». Она будет выложена из продукции от производителей из Подмосковья.