Подмосковье и делегация из Китая обсудили вопросы экспорта и реализации инвестпроектов

Подмосковье и делегация Народного правительства провинции Ляонин из Китая обсудили вопросы экспорта и реализации инвестиционных проектов, передает Мининвест региона.

Переговоры провели зампред областного правительства – глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева и заместитель губернатора провинции Ляонин Цзинь Гоуэй.

«Нынешняя встреча должна стать шагом на пути решения сразу нескольких задач: привлечь в наш регион еще больше китайских инвестиций, а также реализовать крупный логистический проект – хаб, который станет «мостом» для подмосковных экспортеров в КНР», - отметила Зиновьева.

По ее словам, речь идет о центре «Белый Раст» в Дмитрове. В реализацию проекта инвестировали уже почти двенадцать миллиардов рублей. В целом планируется вложить двадцать четыре миллиарда.

Пропускная способность центра составляет 275 тысяч двадцатифутовых контейнеров в год. Сейчас строятся объекты второй очереди. Здесь будет создано две тысячи рабочих мест.

Цзинь Говэй отметил важность обсуждения экономического и инвестиционного сотрудничества. Он также согласился с тем, что полный запуск проекта центра «Белый Раст» позволит заметно увеличить поток продукции из Подмосковья в провинцию Ляонин.