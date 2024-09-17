Подмосковье лидирует в стране по объемам производства сухих смесей для детей

Подмосковье лидирует в России по объемам производства сухих смесей для детей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За семь месяцев текущего года в регионе было произведено более шестнадцати с половиной тысяч тонн сухих смесей для детей раннего возраста на смешанном или искусственном вскармливании. Этот показатель на 3% превысил результат за такой же период 2023-го.

В рамках ЦФО на Подмосковье приходится производство 85% от общего объема указанной продукции. В рамках России — 56%.

В числе наиболее крупных производителей детских смесей — ЗАО «ИНФАПРИМ», ООО «ФАРМАЛАКТ» и АО «ДП «Истра-Нутриция».