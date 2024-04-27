Подмосковье остается в числе лидеров по открытости бюджетных данных

Подмосковье сохранило лидирующие позиции среди российских регионов по открытости бюджетных данных. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Сегодня был опубликован рейтинг открытости бюджетов российских субъектов по итогам прошлого года. В его основе семьдесят четыре показателя в рамках двенадцати разделов. Подмосковье набрало наивысшее число баллов по десяти направлениям.

В зависимости от числа полученных баллов субъекты РФ делят на группы. Московская область была включена в группу «с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных».