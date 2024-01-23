Подмосковье поделилось опытом работы ЦУР «Бизнес» с Тюменской областью, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С помощью системы можно следить за состоянием бизнеса в муниципалитетах, оперативно реагировать на обращения предпринимателей и устранять возникающие проблемы.

Каждый день в систему поступает около пятидесяти обращений. Более 80% из них решаются практически сразу. В общей сложности в ЦУР «Бизнес» поступило уже свыше десяти тысяч обращений. Практически все — около 96% — были обработаны.

Экономический эффект от внедрения системы был оценен в 2,6 миллиарда рублей. Систему высоко оценили на федеральном уровне и рекомендовали в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта.