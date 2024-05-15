Подмосковье представило на всероссийском форуме реализуемые проекты федерального значения

«Это, в частности, проекты в автомобилестроении, двигателестроении, станкостроении и другие. Всего же в сфере импортозамещения в Подмосковье заявлено более 280 инвестпроектов, суммарным объемом инвестиций свыше 280 миллиардов рублей», - рассказал первый замглавы ведомства Евгений Подлипенский.