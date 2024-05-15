Подмосковье представило на всероссийском форуме реализуемые проекты федерального значения
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковье в рамках Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» представило самые крупные проекты федерального значения, реализуемые в регионе. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Это, в частности, проекты в автомобилестроении, двигателестроении, станкостроении и другие. Всего же в сфере импортозамещения в Подмосковье заявлено более 280 инвестпроектов, суммарным объемом инвестиций свыше 280 миллиардов рублей», - рассказал первый замглавы ведомства Евгений Подлипенский.
В числе проектов — дизелестроение на базе «Коломенского завода». В запуск производства новых двигателей будет инвестировано около 26 миллиардов рублей.
Также особенно крупным проектом является строительство современного завода по производству горно-шахтных машин. Проект реализует группа «ГОРМАШ ГЛОБАЛ». В запуск вложат 41 миллиард рублей.