Подмосковье представило Татарстану практики взаимодействия с инвесторами

Подмосковье поделилось с Татарстаном опытом работы с инвесторами, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, регион посетили представители Агентства инвестиционного развития Татарстана под руководством замдиректора Марины Епифанцевой. С работой Подмосковья в указанном направлении их ознакомил врио директора Агентства инвестиционного развития области Игорь Чирков.

Гостям представили областную модель работы в рамках единого окна для предпринимателей, процессы предоставления земли в СRM-системе, модель инвесткарты Подмосковья.

Область в числе первых субъектов РФ внедрила все пять элементов регионального инвестстандарта. Также в области действует ЦУР «Бизнес», активно развивается система работы с предпринимателями через Инвестпортал.