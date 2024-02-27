Подмосковье представило Татарстану практики взаимодействия с инвесторами
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковье поделилось с Татарстаном опытом работы с инвесторами, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, регион посетили представители Агентства инвестиционного развития Татарстана под руководством замдиректора Марины Епифанцевой. С работой Подмосковья в указанном направлении их ознакомил врио директора Агентства инвестиционного развития области Игорь Чирков.
Гостям представили областную модель работы в рамках единого окна для предпринимателей, процессы предоставления земли в СRM-системе, модель инвесткарты Подмосковья.
Область в числе первых субъектов РФ внедрила все пять элементов регионального инвестстандарта. Также в области действует ЦУР «Бизнес», активно развивается система работы с предпринимателями через Инвестпортал.