Подмосковье презентовало экосистему для предпринимателей

Подмосковье в рамках четвертого Всероссийского форума «Мой бизнес» представило экосистему для бизнес-сообщества. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Форум был организован в рамках вручения премии Минэкономразвития. В ходе мероприятия были представлены лучшие практики регионов, нацеленные на поддержку субъектов МСП.

Областной центр «Мой бизнес» презентовал проект в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса». В Подмосковье единой площадкой для поддержки предпринимателей является Инвестпортал.

На форуме презентовали сервис по поддержке областных товаропроизводителей «100% Подмосковье». Информация о них нанесена на интерактивную карту Инвестпортала региона.