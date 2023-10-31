Подмосковье примет участие в международном архитектурном фестивале «Зодчество»

Подмосковье примет участие в 31-м Международном архитектурном фестивале «Зодчество». Мероприятие пройдет с 31 октября по 2 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор».

Фестиваль является одним из главных событий в области архитектуры для профессионального сообщества. Важнейшая его часть — смотр-конкурс «Регионы России», в котором участвует Подмосковье.

На выставочном пространстве будет представлена экспозиция с достижениями региона в сфере архитектуры и градостроительства. Главной темой стенда станет программа реновации в области.

В рамках круглых столов, организованных Мособлархитектурой, эксперты обсудят первые проекты реновации, развитие промышленных территорий Подмосковья и изменение подходов к проектированию.