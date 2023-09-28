Подмосковье признано лучшим регионом страны для предпринимательства

Подмосковье было признано лучшим регионом страны для предпринимательства. Соответствующий рейтинг подготовил журнал Forbes. В него вошли города с наиболее комфортными условиями для развития малого и среднего бизнеса.

Изначально в лонг-лист включили девяносто городов, которые сравнили по шести метрикам. Учитывались условия для субъектов МСП, демографические показатели, объемы инвестиций. Лидером была признана столица, а третье место занял Санкт-Петербург. Однако, задачей рейтинга был охват регионов, поэтому указанные два города из списка исключили.

В журнале отметили, что вторую строчку списка занял подмосковный Красногорск. Более того, в Топ-10 рейтинга помимо него вошли еще пять городов Подмосковья – Химки, Видное, Люберцы, Мытищи и Королeв.

В целом в список из тридцати лучших городов для предпринимательства вошло тринадцать подмосковных. В связи с этим Подмосковье выделили в отдельный кластер. В него помимо указанных выше городов вошли Долгопрудный, Домодедово, Раменское, Щелково.

Ознакомиться с рейтингом журнала можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что у бизнеса в регионе есть желание выйти на международный рынок.