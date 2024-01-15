Подмосковье стало лидером рейтинга Федерального казначейства по работе с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Об этом сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи региона.

В ведомстве отметили, что результат Подмосковья за десять месяцев 2023 года составил 99,95%. Это лучший показатель за всю историю существования рейтинга.

Как напомнили в министерстве, с помощью системы можно быстро проверить информацию о платежах граждан и предпринимателей за оказание государственных и муниципальных услуг.