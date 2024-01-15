Подмосковье стало лидером рейтинга Федерального казначейства
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Подмосковье стало лидером рейтинга Федерального казначейства по работе с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Об этом сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи региона.
В ведомстве отметили, что результат Подмосковья за десять месяцев 2023 года составил 99,95%. Это лучший показатель за всю историю существования рейтинга.
Как напомнили в министерстве, с помощью системы можно быстро проверить информацию о платежах граждан и предпринимателей за оказание государственных и муниципальных услуг.
«Мы сохраняем высокий уровень взаимодействия с системой. (…) В 2022 году Подмосковье возглавило рейтинг с результатом 98,79%, а теперь повысило этот показатель до 99,95%», - отметила глава министерства Надежда Куртяник.