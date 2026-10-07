Весы, чек и первое место: как второклассник из Бронниц обогнал старшеклассников на фестивале «РобоФинист» в Петербурге

«РобоФинист» в Санкт-Петербурге собрал свыше тысячи участников — из России и стран СНГ. В их числе оказался Михаил Денищенко, ученик второго класса из Бронниц. Против него выступали ребята из 6–11 классов, но жюри отдало первое место именно ему — в номинации «Юные ученые и инженеры — Отечеству», сообщил REGIONS.

Что он сделал?

Школьник представил модель магазина самообслуживания. В ней умные весы без помощи человека распознают пластиковые овощи, взвешивают их и передают информацию на ноутбук. Тот, в свою очередь, рассчитывает стоимость покупки и печатает чек.

Отдельного упоминания заслуживает то, что весы Михаил изготовил самостоятельно. Он подобрал тензодатчик, выполнил пайку, провел калибровку, освоил радиопередачу и написал программу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Ольга Антонова ]

Эффектный старт

Два месяца — именно столько понадобилось второкласснику, чтобы разобраться в том, на что у многих уходит гораздо больше времени. Дарья Петелина, педагог, сопровождавшая проект, уверена: ключ к успеху — правильно выбранная тема. Она должна находиться на грани детских возможностей, чтобы ребенок сумел довести дело до конца и пережить радость победы.

«Интересно и то, что проект оказался полезен не только Михаилу: коллеги, которые видели работу, узнали про новые образовательные платформы машинного обучения для работы с учениками. Это отличный пример того, как техническая подготовка, исследовательская глубина и поддержка в нужный момент дают мощный результат», — говорит Дарья.

О том, чтобы привезти своих воспитанников на «РобоФинист», Петелина мечтала семь лет. Но о первом месте даже не загадывала — потому эмоции от триумфа оказались особенно яркими. Эта история — о смелости, настойчивости и сильном наставнике.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовала профильная киберсмена «Кибербудущее» для одаренных школьников.