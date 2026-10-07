Снегирь в октябре: ранняя встреча с птицей удивила жителей Красноармейска

Жители Красноармейска заметили снегиря 6 октября — событие для этого времени года нетипичное. Обычно красногрудые птицы начинают массово показываться рядом с людьми позже, когда устанавливаются устойчивые холода, сообщил REGIONS.

О встрече рассказали в городском паблике. По словам очевидца, птица влетела в оконное стекло, однако осталась жива.

«Доброго дня! Снегирь сегодня врезался в стекло… Но вроде живой», — рассказала местный житель.

Картина для начала октября действительно необычная. Днем воздух еще прогревается выше плюс десяти градусов, а ночные заморозки случались лишь эпизодически. Впрочем, спешить с выводами не стоит: раннее появление одной птицы вовсе не означает, что зима уже на пороге.

Орнитологи напоминают: снегири — не перелетные, а кочующие птицы. Большую часть времени они проводят в лесах и лишь поздней осенью становятся заметны в городах. Когда ударят устойчивые холода, птицы начнут активнее искать корм и чаще заглядывать в парки, сады и к кормушкам. Так что массового «нашествия» красногрудых гостей в Подмосковье стоит ожидать ближе к концу октября — началу ноября.

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