Подмосковье стало лидером в России по экспорту напитков
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Подмосковье стало лидером в России по экспорту напитков, сообщили в Минсельхозпроде региона. За семь месяцев область отправила на экспорт около 152 тысяч тонн напитков более чем на 114 миллионов долларов.
По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, с января экспорт напитков в Узбекистан вырос на 255%, в Молдавию – на 191%, в Индию – на 160%.
Подмосковье экспортирует алкогольные напитки, минеральные воды, фруктовые соки.
Наибольшие объемы поставок осуществляются в Казахстан, Белоруссию и Таджикистан.