Подмосковье стало лидером в России по использованию «Промипотеки»

Подмосковье стало лидером в стране по использованию «Промипотеки». Как сообщили в областном Мининвесте, с января текущего года в регионе в рамках этой программы было заключено 59 договоров на 8,7 миллиарда рублей.

В количественном выражении на область приходится 8,7% от общего числа заключенных в России договоров. В денежном выражении это около 13% от общей суммы.

В рамках программы бизнес может взять кредит по ставке 3-5% годовых для закупки помещения под запуск или расширение производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все проекты в регионе удается реализовывать благодаря поддержке президента РФ.