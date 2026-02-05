Подмосковье ушло в минус: как менялись цены на жилье в России

Цены на жилье в России в 2025 году менялись крайне неравномерно: если в ряде регионов квартиры заметно подорожали, то в Подмосковье и Краснодарском крае рынок ушел в минус. Такие выводы содержатся в докладе «Росконгресса», с которым ознакомилось РИА Новости .

Подмосковье и юг — в зоне снижения

Наиболее заметное падение цен зафиксировано в Московской области — минус 2,7% за год. Аналогичная динамика наблюдается и в Краснодарском крае, где жилье подешевело на 3,3%. Эксперты связывают это с оттоком спроса в крупнейшие города и перенасыщением локальных рынков, особенно в популярных ранее локациях.

Общая ситуация по стране

В целом по крупным городам России вторичное жилье в 2025 году подорожало на 5,8%, что сопоставимо с уровнем инфляции. К концу года средняя цена квадратного метра в городах с населением более 500 тысяч человек достигла 147 тысяч рублей, следует из данных аналитиков и сервиса «Циан».

Регионы-лидеры по росту цен

Абсолютным лидером по росту стоимости жилья стала Казань — плюс 19,5% за год. В Москве цены выросли на 9,3%, при этом средняя стоимость «квадрата», по оценке «Домклик», достигла 320 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге рост оказался еще более разнородным — от 12% до 17%, а цены колебались в диапазоне 215–245 тысяч рублей за квадратный метр.

Существенный рост также зафиксирован в Ижевске (+16%), Севастополе (+14%), Чебоксарах (+12%). В Калининграде, Перми, Набережных Челнах, Кировске и Оренбурге жилье подорожало примерно на 11%.

Новостройки все еще дороже «вторички»

Авторы доклада отмечают сохраняющийся разрыв между первичным и вторичным рынком. Если до 2020 года новостройки обычно стоили дешевле, то после запуска льготной ипотеки ситуация изменилась. К концу 2025 года разница в ценах в среднем по стране составила около 27%, хотя годом ранее она превышала 20%.

В Москве средняя цена квадратного метра в новостройках достигает 513 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке — около 402 тысяч. В Санкт-Петербурге разрыв еще выше — порядка 37%.

В ряде регионов спред между первичным и вторичным жильем превышает 50–60%. Эксперты прогнозируют, что в 2025–2026 годах разница будет постепенно сокращаться на фоне стагнации рынка новостроек и более плавного роста цен на вторичное жилье.

Ранее эксперты спрогнозировали падение цен на вторичное жилье в 2026 году.