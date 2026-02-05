Эксперты прогнозируют падение цен на вторичное жилье в 2026 году

Аналитики «Росконгресса» ожидают заметное снижение стоимости квартир на вторичном рынке в 2026 году — цены могут просесть на 10–15%. При этом сегмент новостроек, по оценке экспертов, скорее всего, не покажет выраженного падения: динамика будет близка к нулевой или ограничится ростом в пределах инфляции. Такие выводы содержатся в исследовании, посвященном состоянию рынка жилья и влиянию макроэкономических факторов и судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости .

В докладе отмечается, что дальнейшее оживление сделок с недвижимостью будет определяться прежде всего денежно-кредитной политикой и условиями ипотечного кредитования. Ключевыми параметрами названы уровень ключевой ставки и доступность займов для покупателей жилья.

Эксперты подчеркивают, что в 2025 году решающую роль для рынка сыграли именно финансовые условия, а не судебные риски, связанные с оспариванием сделок. По их оценке, длительный период высокой ключевой ставки — около 21% в первой половине года — и жесткие требования банков к заемщикам привели к резкому сокращению ипотечных операций. В результате структура расчетов сместилась в сторону прямых платежей без привлечения кредитов.

Согласно материалам исследования, доля сделок на вторичном рынке без ипотеки существенно выросла: если во второй половине 2023 года она составляла около одной шестой, то к началу 2025 года превысила половину всех операций.

При этом резкого обвала цен в прошлом году не произошло. Рынок приспособился за счет так называемых альтернативных сделок, когда собственники одновременно продают и покупают жилье, используя вырученные средства. В столичном регионе доля таких схем достигла примерно 70%, что значительно выше предыдущих показателей. В целом по стране их удельный вес оценивается на уровне 80–85% — это максимальные значения за последние годы.

В прогнозе указывается, что в 2026 году вторичный сегмент продолжит работать преимущественно за счет расчетов собственными средствами и цепочек взаимных продаж. В случае снижения ключевой ставки до ориентировочно 11–14% рыночные ипотечные ставки могут уменьшиться до 15–17%, что частично вернет кредитный спрос на готовое жилье. Разрыв в ценах между новостройками и вторичным фондом, как ожидается, сократится до 25–30%.

