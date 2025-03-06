Подмосковье в 2025 году выступит экспертным партнером форума «ГОСЗАКАЗ»

Экономика

Фото: [предоставлено организаторами]

В 2025 году Подмосковье выступит экспертным партнером 20-го форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля в Санкт-Петербурге.

Форум-выставка является крупнейшей ежегодной площадкой, посвященной вопросам государственных закупок и контрактной системы Российской Федерации.

Мероприятие позиционируется как важнейший инструмент реализации государственной стратегии развития, достижения национальных целей и выполнения задач, поставленных президентом РФ.

Особое внимание будет уделено мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросам цифровизации закупочных процедур, импортозамещению и технологическому развитию.

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