Подмосковье в 2025 году выступит экспертным партнером форума «ГОСЗАКАЗ»
Фото: [предоставлено организаторами]
В 2025 году Подмосковье выступит экспертным партнером 20-го форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Мероприятие пройдет с 23 по 25 апреля в Санкт-Петербурге.
Форум-выставка является крупнейшей ежегодной площадкой, посвященной вопросам государственных закупок и контрактной системы Российской Федерации.
Мероприятие позиционируется как важнейший инструмент реализации государственной стратегии развития, достижения национальных целей и выполнения задач, поставленных президентом РФ.
Особое внимание будет уделено мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросам цифровизации закупочных процедур, импортозамещению и технологическому развитию.