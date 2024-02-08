Подмосковье вошло в число лидеров по поддержке экспорта

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности вошел в число лидеров рейтинга Центров поддержки экспорта российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По итогам работы в прошлом году областной фонд занял третье место по количеству субъектов МСП, получивших услуги, второе место по объему поддержанного экспорта и первое место по числу организаций, выведенных на экспорт.

За год экспортную поддержку фонда получили 1 585 компаний. Это более чем в три раза превышает плановый показатель.

Число организаций, которые заключили экспортные контракты, составило более 140. Этот показатель более чем в полтора раза выше целевого. Объем поддержанного экспорта в 2,6 раза превысил целевой показатель.

Фонд оказывает компаниям региона различные меры поддержки. Это и образовательные услуги, и организация участия в международных экспозициях.