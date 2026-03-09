Подмосковье вошло в число регионов с зарплатой выше 150 тысяч рублей

Число российских регионов, где средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей в месяц, заметно выросло к концу 2025 года. Если в ноябре таких субъектов было всего четыре, то в декабре их стало уже двенадцать. Это следует из данных ТАСС , проанализировавшего статистику Единая межведомственная информационно-статистическая система.

В столичном регионе показатели также оказались высокими. В Москва средняя начисленная зарплата в декабре достигла 288,5 тысячи рублей. В Московская область она составила около 156,4 тысячи рублей. Таким образом, оба региона вошли в список субъектов страны с доходами работников выше отметки в 150 тысяч рублей.

Высокие зарплаты также зафиксированы в северных и дальневосточных регионах России. Так, в Чукотский автономный округ средний показатель достиг 281,4 тысячи рублей, в Магаданская область — около 249,3 тысячи рублей. В Ямало-Ненецкий автономный округ средняя зарплата составила примерно 216,8 тысячи рублей.

Кроме того, в список регионов с высокими доходами вошли Камчатский край (206,6 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (около 199,9 тысячи рублей), Республика Саха (192,9 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (191,3 тысячи рублей).

Также средние зарплаты выше 150 тысяч рублей отмечены в Сахалинская область (185,6 тысячи рублей), Мурманская область (181,1 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (168,1 тысячи рублей).

При этом еще месяцем ранее — в ноябре 2025 года — в стране было только четыре региона с такими показателями: Чукотка, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России в декабре превысила 139 тысяч рублей.