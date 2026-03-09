Стало известно, где в России платят почти 900 тысяч рублей в месяц

Наиболее высокие средние зарплаты в России по итогам декабря зафиксированы в сфере управления фондами. Доходы сотрудников этой отрасли значительно превысили показатели других направлений и оказались в несколько раз выше средней зарплаты по стране. Такие данные следуют из расчетов агентства РИА Новости на основе официальной статистики.

Согласно анализу, средняя начисленная зарплата работников, занятых управлением фондами, в декабре достигла примерно 897 тысяч рублей в месяц. Речь идет о специалистах, занимающихся управлением активами за вознаграждение или по договору в интересах частных и корпоративных клиентов.

В эту сферу входят инвестиционные фонды, структуры по управлению денежными средствами, организации, работающие с пенсионными накоплениями, а также компании, распоряжающиеся пенсионными и страховыми резервами. Кроме того, подобная деятельность может включать управление активами в промышленности или недвижимости.

На втором месте по уровню доходов оказались сотрудники холдинговых компаний — их средняя зарплата в декабре составила около 732,2 тысячи рублей. Третью позицию заняли работники головных офисов организаций, где средний показатель достиг 551,8 тысячи рублей.

При этом средняя начисленная зарплата в стране в конце года составляла около 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей ранее. В расчет включаются премии и бонусы, а также доходы всех сотрудников, включая работников с очень высокими заработками, что может существенно влиять на итоговый показатель.

