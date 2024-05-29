Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по развитию промышленного туризма

Команда Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области презентовала проект «Промышленное кольцо Подмосковья» в рамках финала третьего сезона образовательной программы «Открытая промышленность 3.0» в Омске. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что практика Подмосковья рекомендована к тиражированию в других регионах страны, также по результатам регион получил специальную награду «Лучший региональный проект по развитию промышленного туризма».

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнул, что новый онлайн-сервис поможет виртуально познакомиться с предприятиями региона, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий.

Сервис «Промышленное кольцо Подмосковья» размещен на инвестиционном портале Московской области. На сегодняшний день там представлено порядка 10 промышленных площадок для посещения. Среди них Истринская сыроварня, Дулевский фарфоровый завод, Жостовская фабрика и Загорский трубный завод. Последний также отмечен Агентством стратегических инициатив (АСИ) в путеводителе «Все на завод!», как пример образцовой площадки.