Подмосковье заняло первое место в стране по объемам экспорта говядины

Подмосковье по итогам семи месяцев текущего года стало лидером в стране по объемам экспорта говядины. Об этом рассказали в региональном Минсельхозпроде.

За указанный период область поставила в другие страны свыше четырнадцати тысяч тонн этой продукции. Общая сумма поставок превысила девяносто один миллион долларов.

В текущем году экспорт говядины из Подмосковья в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт – на 173%, в Армению – на 90%.

Наибольший объем поставок говядины ведется в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Белоруссию.