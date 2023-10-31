Подмосковье заняло первое место во всероссийском рейтинге цифровой трансформации АПК

Подмосковье стало лидером цифровой трансформации АПК (агропромышленного комплекса) в России, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Московская область по итогам третьего квартала текущего года разместилась на первой строчке соответствующего рейтинга, составленного министерством сельского хозяйства РФ. Подмосковье стало лучшим среди восьмидесяти трех регионов страны, разделив лидирующую позицию с Татарстаном и Ямалом.

«Это результат нашей непрерывной работы по совершенствованию цифровых сервисов, созданию максимально комфортных условий для развития АПК в Подмосковье», — подчеркнул Филимонов.

Деятельность российских регионов оценивалась по нескольким показателям, в том числе по наличию плана, стратегии и команды по цифровизации, а также специалистов по информационной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях агропромышленного комплекса региона.