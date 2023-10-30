Андрей Воробьев: в Московской области доля сельского хозяйства невелика, но очень заметна
Фото: [Антон Чернов / Подмосковье сегодня]
В Подмосковье в этом году собрали около 720 тыс. тонн зерновых, обратил внимание в ходе еженедельного совещания губернатор региона. Андрей Воробьев подчеркнул, что это очень высокий результат. Также глава области отметил, что впечатляют и достижения всего агропромышленного комплекса.
«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна. Большинство жителей отдаленных территорий региона так или иначе связаны либо с землей, либо с переработкой урожая. Мы каждый год ставим рекорды. Насколько я помню, в 2023-м собрали 720 тыс. тонн зерновых. Это также важно для молочного и мясного животноводства, для генетики и селекции», - добавил Андрей Воробьев.
Ранее глава региона отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности страны.