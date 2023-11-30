Подмосковная Балашиха демонстрирует позитивную динамику бюджетных доходов

В городском округе Балашиха по итогам января-октября 2023 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет достигли 7,6 миллиарда рублей.

Рост к аналогичному периоду прошедшего года составил 119,1 процента, отметило Министерство экономики и финансов Московской области. За десять месяцев 2023 года налоговые поступления в Балашихе превысили 6 миллиардов рублей, увеличившись на 1,2 миллиарда к аналогичному периоду прошлого года.

Положительную динамику также продемонстрировал налог на доходы физических лиц. За январь–октябрь он составил 2,4 миллиарда рублей, увеличившись на 61,7 процента.