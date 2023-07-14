Подмосковная компания «Айскейк-Эко» стала одним из победителей всероссийского конкурса

Производитель мороженого «Айскейк-Эко» из подмосковных Мытищ стал победителями всероссийского конкурса новых лучших брендов в партнерской номинации X5. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что на сегодняшний день в число клиентов компании входят крупные торговые сети, среди которых есть и магазины продуктов для здорового питания. Компания занимается производством продукции для них, которую они потом продают под собственными торговыми марками (СТМ).

Известно, что экспортную деятельность компании помогает развивать Фонд поддержки ВЭД Московской области. Ранее компания уже пользовалась его образовательными сервисами, позволяющими укрепить экспортную составляющую бизнеса.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что инвестиционный портал Подмосковья будет интегрирован с федеральной платформой «Мой экспорт».