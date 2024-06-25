Подмосковная компания «Август» на треть увеличила производство инсектицидов

Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда помогли подмосковной компании «Август» на треть увеличить производство инсектицидов и заработать дополнительно 190 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Внедрение инструмента „Быстрая переналадка“ позволило более чем в полтора раза сократить время промывки. Теперь операторы подготавливают оборудование к работе одновременно на трех этажах производственного цеха. Благодаря этому у компании появилось дополнительно 25 часов в месяц на выпуск продукции», — пояснил суть изменений руководитель проекта ФЦК Вячеслав Анисимов.

Ранее на предприятии отсутствовали четкие регламенты по отбору проб и их передаче на анализ в научно-производственный центр, который контролирует качество продукции на всех этапах изготовления. Эксперты ФЦК стандартизировали этот процесс, и компания высвободила еще четыре часа с одного цикла производства.

Предприятие работает круглосуточно, поэтому процесс пересменки также стандартизировали — теперь сотрудники сразу начинают свой рабочий день с производства продукции, а не выяснения статуса окончания работы предыдущей смены. Экономия составила 15 минут рабочего времени на каждую смену, или 11 суток в год.