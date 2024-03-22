Подмосковная компания будет поставлять свою продукцию в Мексику

Подмосковная компания «Маревен Фуд Сэнтрал» будет поставлять свою продукцию в Мексику. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организация базируется в Серпухове и занимается производством еды быстрого приготовления и напитков. Недавно она стала участником форума Expo ANTAD в Мексике и представила там три десятка своих брендов.

Представители бизнес-сообщества и государственных структур из Северной и Южной Америки заинтересовались продукцией от подмосковной компании. В результате крупный мексиканский дистрибьютор заключил с ней контракт. Первые отгрузки запланированы уже на лето — в сеть магазинов OXXO.

В дальнейшем компания планирует расширить географию экспорта, а также разработать новые линейки для потребителей со всего мира.