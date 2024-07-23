Подмосковная компания «Хелима Рус» планирует нарастить производительность

Стартовое совещание с представителями Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области прошло в компании «Хелима Рус» из городского округа Мытищи в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Известно, что «Хелима Рус» занимается производством алюминиевого профиля и аксессуаров для изготовления стеклопакетов. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедряться методики и инструменты бережливого производства

С помощью реализации нацпроекта команда планирует сократить время протекания процесса минимум на 10%, увеличить эффективность деятельности сотрудников на 12% и уменьшить объем незавершенного производства на 10%.