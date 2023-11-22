Подмосковная компания нарастила объем производства настольных игр

Компания «Звезда» из подмосковной Лобни в рамках реализации инвестиционного проекта по расширению мощностей нарастила производство настольных игр и сборных масштабных моделей различной техники. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что за счет расширения производственно-складских помещений на территории действующего предприятия в Лобне удалось увеличить объемы производства, а также запустить новое направление — производство игровых кубиков и фишек для настольных игр.

Также в ближайшее время инвестор планирует построить еще один корпус, где наладят производство кубиков, фишек и настольных игр. Приступить к реализации этого проекта планируется уже в первом квартале 2024 года.

На сегодняшний день под торговой маркой «Звезда» производится более пятисот наименований продукции, и ее ассортимент ежегодно увеличивается на 15-20 новых моделей.