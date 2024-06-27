Подмосковная компания первой воспользовалась онлайн-компенсацией на транспортировку для экспортеров

Подмосковная компания «ИНТЕРСЭН- плюс» онлайн воспользовалась региональным софинансированием транспортно-логистических затрат для экспортных поставок свое продукции в Филиппины. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье активно развиваются онлайн-сервисы для поддержки бизнеса, в том числе экспортеров региона. Так, в прошлом году благодаря интеграции с государственной цифровой платформой «Мой экспорт» РЭЦ был запущен сервис «Пять шагов для экспорта». Этот алгоритм упрощает путь компании при выходе на экспортные рынки.

«На сегодняшний день сервисом воспользовались уже более 1700 предприятий малого и среднего бизнеса. Среди них — производитель дезинфицирующих средств и упаковочных материалов для стерилизации, который сможет отправить свою продукцию в Филиппины. Размер поддержки составил 80% от стоимости затрат на транспортировку по территории РФ», —отметила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Так, уже в ближайшее время товар компании будет отправлен для покупателя из Филиппин. Напоминаем, что онлайн-сервис «Пять шагов для экспорта» — дорожная карта как для начинающих, так и для действующих экспортеров. Сервис помогает на всех этапах экспорта: выбор страны, поиск покупателей, заключение экспортного контракта, подготовка товара и логистика. А в разделе «Жизненные ситуации» представлены актуальные федеральные и региональные меры поддержки.