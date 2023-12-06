Подмосковная компания получила помощь от государства на приобретение оборудования

Компания «Мех Оретекс» из подмосковного Орехово-Зуево благодаря помощи от государства смогло приобрести новое оборудования, что позволило расширить ассортимент продукции.

Отмечается, что за счет субсидии из федерального бюджета фабрика приобрела дополнительный раскройный комплекс, что высвободило мощности для открытия нового направления. Благодаря программе поддержки бизнеса компания выпустила первую коллекцию шуб из искусственного меха.

«Мех у нас необычный. В его составе лен и вискоза. Он дышит, согревает, нет парникового неприятного эффекта синтетики», — рассказывает генеральный директор компании Светлана Циркунова.

Шубы из Орехово-Зуево — экологичные и легкие. Материал для них на 100% сделан человеком — никаких шкур животных, только шерсть и лен. Сейчас компания выходит на новые рынки сбыта и занимается продвижением продукции. Помощь в развитии подмосковному предприятию оказывает сенатор Совета Федераций Дина Оюн, которая в этом году посещала производство.

В ближайших планах компании принять участие в выставке «Ладья», которая пройдёт в столичном Экспоцентре в середине декабря, а также представить новую коллекцию шуб и пальто на выставке «Интерткань-2024».