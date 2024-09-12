Подмосковная компания создала VR-систему обучения управлению беспилотниками

Специалисты компании «Икс Ред Групп», работающие в ОЭЗ «Дубна», создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky, воссоздающую рабочее место оператора беспилотного аппарата (БПА). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что данную разработку компании представят на Международном форуме особых экономических зон-2024, который состоится в начале октября на территории ОЭЗ «Дубна». На площадке форума будет организован стенд «VR-станция», где «Икс Ред Групп» представит тренажер оператора БПА.

Симулятор предназначен для обучения операторов беспилотных аппаратов различного типа базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотными аппаратами. Он предлагает большой выбор настроек, также можно «задать» различные погодные условия, время суток и окружение.

«Мы уже получили патент на разработанную нами VR-систему в Роспатенте. Есть первые покупатели на наш продукт. Разработанный при поддержке Подмосковья инновационный симулятор беспилотных аппаратов Ru Sky полностью соответствует целям и задачам Федерального проекта „Кадры для БАС“ и будет способствовать его реализации», — рассказал гендиректор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

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