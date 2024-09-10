Губернатор Воробьев: избранные депутаты должны отвечать запросам жителей Подмосковья
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Избранные в Подмосковье депутаты могут и должны работать в тесном сотрудничестве с главами городских округов, чтобы отвечать запросам жителей региона. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области и главами муниципалитетов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он также поблагодарил всех причастных за организацию выборов в муниципальные советы депутатов.
«Хочу поблагодарить нашу региональную команду. Всех, кто был задействован на местах, муниципальные власти, наш депутатский корпус», — отметил Воробьев.
Из данных Мособлизбиркома следует, что большинство жителей Подмосковья поддержали представителей партии «Единая Россия», им отдали 414 мандатов. Еще 36 получила Коммунистическая партия и 29 — ЛДПР.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.