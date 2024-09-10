Губернатор Воробьев: избранные депутаты должны отвечать запросам жителей Подмосковья

Губернатор Воробьев

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

Избранные в Подмосковье депутаты могут и должны работать в тесном сотрудничестве с главами городских округов, чтобы отвечать запросам жителей региона. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области и главами муниципалитетов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также поблагодарил всех причастных за организацию выборов в муниципальные советы депутатов.

«Хочу поблагодарить нашу региональную команду. Всех, кто был задействован на местах, муниципальные власти, наш депутатский корпус», — отметил Воробьев.

Из данных Мособлизбиркома следует, что большинство жителей Подмосковья поддержали представителей партии «Единая Россия», им отдали 414 мандатов. Еще 36 получила Коммунистическая партия и 29 — ЛДПР.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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