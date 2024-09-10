Губернатор Воробьев: избранные депутаты должны отвечать запросам жителей Подмосковья

Избранные в Подмосковье депутаты могут и должны работать в тесном сотрудничестве с главами городских округов, чтобы отвечать запросам жителей региона. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области и главами муниципалитетов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.